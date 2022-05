Suède : Zlatan Ibrahimovic forfait pour les matches de Ligue des nations en juin

"Il a eu des problèmes de blessure pendant un certain temps et n'a pas beaucoup joué à Milan, donc il a refusé de jouer", a déclaré Andersson aux journalistes alors qu'il dévoilait la liste des joueurs retenus en équipe de Suède. Ibrahimovic a réintégré l'équipe nationale suédoise en mars 2021 après une interruption de cinq ans après l'Euro 2016. En mars, l'attaquant de 40 ans de l'AC Milan a déclaré qu'il voulait continuer à jouer au football international "aussi longtemps que possible", malgré l'échec de la Suède à se qualifier pour la Coupe du monde 2022.

Mais depuis, les spéculations vont bon train sur le fait que la saison qui s'achève pourrait être sa dernière en tant que joueur en raison de ses blessures récurrentes. Ibrahimovic aura 42 ans au moment du prochain grand tournoi international auquel il pourrait participer avec la Suède, l'Euro 2024 en Allemagne.