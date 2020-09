Suède - France : Les Bleus avec Mbappé et en 3-5-2 ?

L’Equipe de France fait son entrée en lice dans la Ligue des Nations, ce samedi à la Friends Arena de Solna. Les Tricolores croisent le fer avec la Suède. Ce rendez-vous étant un match de compétition, Didier Deschamps prévoit d’aligner la meilleure équipe possible. Et qui dit meilleure équipe dit nécessairement Kylian Mbappé dans le onze de départ. Selon la dernière mise en place effectuée vendredi à Stockholm, l’attaquant du PSG est pressenti pour jouer d’entrée. Un choix qui risque certainement de faire grincer des dents du côté de Paris.

Deschamps ne fera pas de cadeau au PSG

Les champions de France se produisent jeudi soir face à Lens, à l’occasion de leur première sortie en championnat. Soit 48 heures seulement avant ce rendez-vous international. Deschamps aurait pu faire des concessions, comme il en était coutumier par le passé afin de ménager ou plusieurs éléments. Mais, cette fois, il n’en avait guère l’envie. Dès la conférence de presse où il a annoncé ses convoqués pour le rassemblement, le patron tricolore s’était emporté contre la décision de la Ligue de reporter ce match face aux Sang et Or de la bande à Tuchel.

Dernier entraînement avant le match de demain 👊



Mbappé ne devrait pas être le seul Parisien à figurer dans l’équipe de départ des Bleus contre les Suédois. Presnel Kimpembe est aussi attendu pour être de la partie. Ce dernier composerait une défense à trois en compagnie de Raphaël Varane et de nouveau venu, Dayot Upamecano. Le milieu verra la présence de cinq éléments, avec le duo Adrien Rabiot – N’Golo Kanté en récupérateurs, et Antoine Griezmann en position avancée comme meneur reculée. L’attaque, elle, sera donc menée par Mbappé et aussi par Olivier Giroud. Un 3-5-2 qui sera très intéressant à guetter.