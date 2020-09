Portugal : Le doublé exceptionnel de Ronaldo

1️⃣0️⃣0️⃣

Cristiano Ronaldo inscrit son 100e but avec le Portugal sur coup-franc !







— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 8, 2020



⚽️🇵🇹 Il ne sera pas resté à 100 buts très longtemps... Cristiano Ronaldo s'offre un doublé.





— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 8, 2020

Ronaldo continue de se rapprocher d’Ali Daei

Et de 100 ! Cristiano Ronaldo a atteint ce mardi le nombre à trois chiffres en terme de réalisations avec sa sélection portugaise. Il l’a fait à l’occasion de la rencontre jouée contre la Suède pour le compte de la Ligue des Nations. De retour sur les terrains après avoir manqué le précédent match de la Seleçao,D’une trentaine de mètres et d’un tir limpide du droit, Ronaldo n’a laissé aucune chance au gardien adverse, Robin Olsen. Le ballon est allé se loger en pleine lucarne après avoir contourné le mur scandinave.L’accomplissement de l’attaquant de la Juventus est de taille. Pour s’en rendre compte un peu plus, il n’y a qu’à vérifier le livre des records.L’Iranien s’était ensuite arrêté à 109 unités, et c’est un total que Ronaldo pourrait bien atteindre d’ici la fin de sa carrière internationale.Sur les 101 buts que Ronaldo a mis avec son pays, 55 l’ont été du pied droit, 22 du gauche et 24 de la têteC’est en qualifications (Euro et Mondial confondus) qu’il a frappé le plus souvent avec 61 pions à son actif. Notons aussi que Ricardo Quaresma a été son pourvoyeur attitré, avec 8 passes décisives offertes.Pour rappel, Ronaldo a fait ses débuts avec l’équipe portugaise en 2003 alors qu’il n’avait que 18 ans. L’année civile la plus prolifique qu’il a connue est 2019. Il avait mis 14 buts en 10 apparitions.