Luis Enrique impressionné par le jeune Gavi

Mercredi soir, Luis Enrique a fait jouer le plus jeune joueur de l'histoire de l'Espagne, a gagné contre une équipe qui n'avait pas perdu depuis 37 matchs et s'est qualifié pour une finale compétitive le tout, face à l'Italie en Ligue des nations. Interrogé sur l'impact de Gavi, qui avait 16 ans lorsque l'Espagne a disputé l'Euro cet été, le sélectionneur a clairement indiqué qu'il avait été impressionné par le milieu de terrain, qui n'a que quatre titularisations en équipe nationale.

Le plus jeune international de l'histoire de l'Espagne

Il a qualifié le jeune homme de "futur et de présent de l'équipe nationale". Alors qu'il vient tout juste de faire ses débuts à Barcelone. Les Italiens ont été totalement dépassés par l'Espagne à la fin, et Gavi a fait passer les joueurs de haut niveau Jorginho et Marco Verratti pour des éléments moyens. L'avenir de l'Espagne et de Gavi est prometteur, surtout pour un joueur de 17 ans et 62 jours.