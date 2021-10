Ligue des nations: Mancini "désolé" pour les sifflets contre Donnarumma

"Parfois ça se passe comme ça, les matches se décident sur des faits de jeu. A la mi-temps, il y aurait pu y avoir 1-1 tranquillement. Ils jouent très bien techniquement. C'est dommage de ne pas être restés à onze, on a fait une erreur qui ne peut pas se faire à ce niveau. Je n'ai pas vu l'action, mais ça ne change rien, Il faut faire attention quand on a déjà un carton jaune. En seconde période, on a quand même réussi à marquer un but et à ne pas subir, félicitations malgré tout aux joueurs. Les sifflets contre Donnarumma? J'en suis désolé."