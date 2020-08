Ligue des Nations : Löw ne va pas convoquer les joueurs du Bayern avec l'Allemagne

"Pour moi, c'est déjà décidé : les internationaux très sollicités par la fin retardée de la Bundesliga puis par le tournoi final à Lisbonne ne seront pas appelés pour les matches de septembre", a commenté le sélectionneur lors d'un entretien accordé au site de la Fédération allemande (DFB). Ainsi, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Leon Goretzka (Bayern Munich), vont manquer à l'appel, au même titre que Marcel Halstenberg et Lukas Klostermann, les latéraux du RB Leipzig, éliminés en demi-finale de la compétition par le PSG (3-0).

Draxler et Kehrer, des cas différents

Cependant, l'avis n'est pas aussi tranché concernant d'autres joueurs, comme a tenu à le préciser Löw. "La situation de Julian Draxler et Thilo Kehrer, qui jouent pour Paris et de Niklas Süle est un peu différente. Chacun d'entre eux a eu une longue période de blessure, avec des phases pendant lesquelles ils n'ont pas joué régulièrement, ils doivent revenir dans un rythme d'entraînement et de compétition", a-t-il assuré.

La liste de l'Allemagne sera dévoilée le mercredi 26 août et l'objectif majeur, selon le sélectionneur, demeure bel et bien l'Euro 2021. "Là, nous aurons besoin de joueurs qui seront encore en état de livrer une performance maximale", a-t-il affirmé.