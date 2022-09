Au lendemain de la victoire de l'équipe de France face à l'Autriche, tous les regards étaient braqués sur San Siro, ce vendredi soir, où l'Italie retrouvait l'Angleterre pour un grand classique du football européen. Plus qu'un remake de la finale du dernier championnat d'Europe, qui s'était soldée par un sacre de la Nazionale, cette affiche alléchante permettait surtout de mesurer les états de forme de ces deux grandes nations mondiales. Restée à quai pour la Coupe du Monde au Qatar, l'Italie se mesurerait à l'une des équipes les plus cotées du tableau. Et la formation de Roberto Mancini s'est offerte une victoire de prestige au terme d'une prestation consistante, illuminée par un bijou de Raspadori, auteur du seul but du match sur un enchaînement crochet-frappe en lucarne. Gianluigi Donnarumma a aussi été décisif dans son ancienne arène de San Siro. L'Angleterre est reléguée en Ligue B suite à ce revers.

L'Allemagne surprise

Dans l'autre match de ce groupe 3, l'Allemagne a concédé un revers étonnant contre la Hongrie (0-1). Un but rapide de Szalai a mis les Hongrois sur les bons rails. Le score n'a plus évolué, la faute à une Mannschaft en panne d'efficacité dans les deux zones de vérité. Par ailleurs, en Ligue B, La Finlande et la Roumanie se sont quittées sur un score de parité (1-1), tandis que le derby opposant la Bosnie-Herzégovine au Monténégro s'est soldé par une victoire bosnienne sur la plus petite des marges (1-0).