Ligue des nations: l'Espagne était "plus forte", admet Chiellini

Giorgio Chiellini, capitaine de l'Italie, au micro de la RAI:

"Dommage d'avoir perdu à Milan, mais il y a de la fierté pour notre série d'invincibilité (37 matches jusqu'à la défaite mercredi). C'est un passage pour faire grandir une équipe. Il faut accepter d'avoir trouvé un adversaire plus fort qui te met en difficulté. C'est arrivé aujourd'hui et on l'a payé. On s'est trop précipités. L'exclusion de Bonucci ? Ca suffit de parler de l'arbitre, pensons à ce qu'on pouvait mieux faire, nous. Maintenant, concentrons-nous sur novembre, on doit battre la Suisse et se qualifier pour le Mondial."

Federico Chiesa, attaquant de l'Italie, sur la Rai:

"Perdre, ça devait arriver, l'Espagne a mérité au niveau du jeu. L'exclusion de Bonucci, c'est vraiment sévère. Je n'ai jamais vu ça, le premier carton jaune : il est le capitaine et il voulait discuter avec l'arbitre. Il n'y a pas besoin de donner deux cartons jaunes comme ça sur un match international, ils ont été sortis trop simplement."