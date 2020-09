Ligue des Nations : les statistiques à connaître avant Suède-France

Mbappé est dans une grande forme avec les Bleus

17 – Eduardo Camavinga (17 ans et 9 mois) pourrait devenir le 1er joueur mineur à évoluer avec l’équipe de France depuis la Seconde Guerre mondiale ainsi que le 1er joueur né dans les années 2000 à porter le maillot des Bleus. Précocité. pic.twitter.com/PZhB0ZiFtq

— OptaJean (@OptaJean) August 27, 2020

. Dans un groupe composé du Portugal, de la Croatie et donc, de la Suède, les joueurs dirigés par Didier Deschamps voudront se préparer au mieux pour l'Euro 2021. Dans les colonnes de France Football, le sélectionneur national avait précisé son état d'esprit dans une période forcément particulière en pleine crise sanitaire."En ce moment, il est difficile de se projeter très loin, au-delà de septembre, octobre et novembre. Et encore. Je ne dirai pas qu'on repart pas de rien, car je ne vais pas tirer un trait sur ce qu'on a réussi tous ensemble. Au contraire, les joueurs doivent continuer de se nourrir de ça.a expliqué Deschamps.Voici quelques statistiques à connaître (avec Opta) avant cette rencontre face à la Suède :La France a perdu 2 de ses 4 derniers matchs face à la Suède (2 victoires), après nepas s’être inclinée lors de ses 11 précédents (6 victoires, 5 nuls).Ce sera le 1er match de l’équipe de France depuis le 17 novembre 2019 en Albanie(2-0), soit il y a 293 jours. Il s’agit du plus gros écart entre 2 rencontres des Bleus depuismai 1946-mars 1947 (306 jours).