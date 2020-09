Ligue des Nations : Le pays de Galles et la Russie enchaînent, la Serbie et la Turquie se neutralisent

Après sa belle Coupe du monde 2018 et sa qualification pour l'Euro 2020, la Russie continue sur sa lancée. Alors que la Sbornaïa avait dominé la Serbie lors de la 1ere journée, les joueurs de Stanislav Cherchesov en ont fait de même en Hongrie (2-3) ce dimanche. Bien lancés par des buts d'Anton Miranchuk, de Magomed Ozdoev et de Mario Fernandes, les Russes ont ensuite joué à se faire peur. Malmenés, les Magyars sont revenus grâce à Roland Sallai et Nemanja Nikolics mais n'ont pu éviter la défaite à la Puskas Arena de Budapest. Par la suite, la Serbie et la Turquie n'ont pu faire mieux que match nul (0-0) à Belgrade, malgré le carton rouge d'Aleksandar Kolarov en début de seconde période. Au classement, la Russie est donc logiquement en tête de ce groupe 3 de la Ligue B, avant d'affronter les Turcs en octobre.

Le pays de Galles toujours sur un fil

Toujours en Ligue B, mais dans le groupe 4, le pays de Galles a encore une fois connu la victoire dans les dernières minutes. Après la Finlande, c'est la Bulgarie qui est tombée face aux coéquipiers de Gareth Bale sur un but de Neco Williams dans le temps additionnel (94eme). Sans pour autant briller, les Dragons occupent la tête de ce groupe devant les Huuhkajat qui ont redressé la barre en Irlande. A l'Aviva Stadium de Dublin, Fredrik Jensen a donné la victoire à la Finlande peu après l'heure de jeu. Pour le moment, les Irlandais et les Bulgares sont donc derniers dans ce groupe 4.

La Grèce répond à la Slovénie

En Ligue C, dans le groupe 3, le duel entre la Grèce et le Slovénie continue. Après le match nul entre les deux équipes (0-0) lors de la 1ere journée, les deux sélections ont gagné ce dimanche. Contre la Moldavie, un but de Damjan Bohar a suffi à la Slovénie pour l'emporter. Alors qu'un peu plus tard, la Grèce a gagné au Kosovo (1-2), grâce à des buts de Dimitrios Limnios et Dimitrios Siovas. Enfin, dans le groupe 1 de la Ligue D, les Iles Féroé continuent leur sans faute avec une victoire en Andorre (0-1), alors que Malte et la Lettonie ont fait match nul (1-1.)