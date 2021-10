Ligue des Nations : Laporte confirme son amour pour l'Espagne avant de défier les Bleus

Frustré de ne pas faire partie des choix premiers de Didier Deschamps, Aymeric Laporte a fait le choix fort de partir défendre les couleurs de la sélection espagnole au mois de mai dernier. Désormais titulaire dans le onze de Luis Enrique, le défenseur central a redit son engagement total avec l'Espagne, à la veille de la finale de Ligue des Nations entre la Roja et la France.



Sur le site officiel de sa fédération, le joueur de Manchester City a évoqué cette fameuse rencontre : "Ce sera un match très particulier pour moi. Mais comme je l'ai toujours dit, je reste concentré et je suis à 100%, voire à 300% avec l'Espagne. Je vais tout donner. [...] La seule chose qui occupe mon esprit, c'est de gagner cette finale. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi à l'heure actuelle."



Vainqueurs de l'Italie en demi-finale (2-1), les Espagnols affronteront la France ce dimanche (20h45), en finale de la Ligue des nations. Les deux pays ne se sont plus affrontés depuis le 28 mars 2017, lors d'un match amical remporté alors par la Roja sur le score de 2-0.