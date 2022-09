Ligue des nations (J6) : Les Pays-Bas et la Croatie qualifiés pour le Final Four

Comme l'équipe de France, l'aventure de la Belgique dans cette troisième édition de la Ligue des nations est déjà terminée. En effet, à Amsterdam, les Diables rouges ont été dominés par les Pays-Bas (1-0), lors de la 6eme et dernière journée de la phase de groupes. Une défaite synonyme d'élimination pour les joueurs dirigés par Thierry Henry ce dimanche soir. Contraints à l'exploit lors de leur déplacement à la Johan Cruyff Arena, les coéquipiers d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne ont fini par céder en seconde période. Sur un corner de Cody Gakpo, une tête piquée de Virgil van Dijk a délivré les Oranjes à l'approche du dernier quart d'heure de jeu (73eme). Derrière, les Néerlandais auraient même pu l'emporter plus largement mais Thibaut Courtois a permis à la Belgique de rester dans le coup. Avec 16 points au compteur, l'équipe de Louis van Gaal verra donc le Final Four de la compétition, eux qui ont été finalistes en 2019.

La Croatie facilite la vie des Bleus

Avant de connaitre ces prochains jours les deux autres nations qui accompagneront les Pays-Bas lors de cette phase finale, on sait déjà que la Croatie sera également présente. En déplacement en Autriche ce dimanche soir, les vice-champions du monde en 2018 ont assuré à Vienne (1-3). Si Christoph Baumgartner a rapidement égalisé pour les locaux (9eme), après l'ouverture du score de Luka Modric dès les premières minutes (6eme), la seconde période a été à sens unique. En effet, après la pause, Marko Livaja (69eme) et Dejan Lovren (72eme) ont trompé en quelques minutes Heinz Lindner, le gardien autrichien. Grâce à ce quatrième succès de suite en Ligue des nations, la Croatie (13 points) termine donc devant le Danemark (12) et a du même coup permis aux Bleus de ne pas avoir trop de regrets après leur défaite du soir. Par ailleurs, battu à Cardiff par la Pologne (0-1), le pays de Galles termine donc dernier du groupe 4 et va descendre en Ligue B, comme la sélection de David Alaba.