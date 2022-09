L'Espagne peut nourrir des regrets. Invaincue jusque-là dans cette édition de la Ligue des nations après les quatre premiers matchs en juin dernier, la Roja a en effet chuté ce samedi soir à domicile face à la Suisse (1-2), à Saragosse. Au Stade de La Romareda, la Nati a rapidement pris les devants grâce à une tête de Manuel Akanji (21eme), sur un corner de Ruben Vargas. Derrière, si les joueurs de Luis Enrique ont monopolisé le ballon (74 % de possession), il a fallu attendre le début de la seconde période pour voir Jordi Alba relancer les siens d'une puissante frappe sous la transversale (55eme), suite à un très bon travail de Marco Asensio. Mais, peu après, le Monégasque Breel Embolo a redonné l'avantage à la Suisse (58eme), sur un corner dévié par Akanji. Dans le temps additionnel, le Parisien Carlos Soler aurait pu égaliser pour l'Espagne, mais Yann Sommer a préservé le succès des joueurs de Murat Yakin, relancés dans la course au maintien en Ligue A.

La Seleção prend la tête avant le choc

Car, dans le même temps, le Portugal a surclassé la République tchèque (0-4), à la Fortuna Arena de Prague. Avec un Cristiano Ronaldo titulaire, la Seleção a fait la différence avant la pause grâce à Diogo Dalot (33eme) et Bruno Fernandes (45eme+2), alors que le Tchèque Patrik Schick a lui raté un penalty (45eme+6). En seconde période, les Lusitaniens de Manchester United ont encore été à la fête avec un doublé pour Dalot sur une passe de Fernandes (52eme), avant que Ronaldo ne se montre enfin décisif. Sur un corner, le quintuple Ballon d'Or a dévié la trajectoire et a permis à Diogo Jota de conclure le festival des siens (82eme). Un succès synonyme de première place du groupe 2 pour l'équipe de Fernando Santos. Dans trois jours, à Braga, le Portugal (11 points) et l'Espagne (8) se disputeront le ticket pour le Final Four de la Ligue des nations, tandis que la Suisse (6) et la République tchèque (4) chercheront à se maintenir en Ligue A, à Saint-Gall.