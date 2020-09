Ligue des Nations : Deschamps répond à la polémique Mandanda avant Suède-France

Rabiot doit montrer sa valeur après des "prestations mitigées" chez les Bleus



Les Bleus ont quitté Clairefontaine ce matin direction Stockholm !

Suède🆚France, demain à 20h45 sur M6 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fny4gkMCTR

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 4, 2020

Samedi, l'équipe de France affrontera la Suède dans le cadre de la Ligue des Nations version 2020-2021 (20h45) et les Bleus connaissent un contexte particulier avecEn conférence de presse, Didier Deschamps a donné son avis sur la question, sans chercher à s'offrir des connaissances dans le domaine. "Comprendra qui pourra. Ça ne va pas faire avancer l’équation. Je n’ai aucune compétence dans le domaine médical, un domaine que je ne maîtrise pas.On en a refait un jeudi qui a aussi été positif. La décision a été prise.Dans certaines situations, il vaut mieux la fermer, donc je la ferme", a-t-il assuré.Le sélectionneur de l’équipe de France a également évoqué sa discussion avec Adrien Rabiot, rappelé chez les Bleus alors qu'il avait refusé un rôle de réserviste pour le Mondial 2018 en Russie. "Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a échangé, ça appartient au passé.. Ça s’est bien passé, il n’y a pas de raison pour que ça se passe mal de toute façon. Il a une perception de la situation, l’important est qu’il soit heureux d’être là", a expliqué Deschamps.Par ailleurs, il s'attend à une rencontre compliquée face à un opposant qui a su poser des problèmes aux Bleus par le passé. "C’est une équipe expérimentée, qui se connaît bien. Le dernier rendez-vous avait souri à cette équipe avec notre erreur en fin de match (un mauvais dégagement de Lloris). Il y a une ossature de joueurs qui a plus de trente ans, a enchaîné des matchs. Ce vécu remplace tout, après c’est logique que les jeunes arrivent et ils s'intègrent bien.t", a analysé le sélectionneur de la France.