Le top 5 des France - Belgique

1er mai 1904, amical (3-3)

1904 - La France 🇫🇷 & la Belgique 🇧🇪 ont disputé la 1ère rencontre de leur histoire l’une contre l’autre, c’était le 1er mai 1904 au Stade du Vivier d'Oie à Uccle (3-3). Hergé. #CM2018 pic.twitter.com/kubYERxbdC

— OptaJean (@OptaJean) July 9, 2018

16 juin 1984, premier tour de l'Euro (5-0 pour la France)

28 juin 1986, match pour la troisième place du Mondial (4-2 en prolongation pour la France)

18 mai 2002, amical (2-1 pour la Belgique)

10 juillet 2018, demi-finales du Mondial (1-0 pour la France)

Pour la France comme pour la Belgique, il s'agit ni plus ni moins que du tout premier match de l'histoire. A Bruxelles, c'est le début d'une longue histoire. Les Belges sont, de très loin, ceux que les Français ont le plus affrontés : 74 matchs, contre seulement 39 pour les deux suivants, l'Italie et la Suisse. Les Bleus et la Belgique ont en effet longtemps gardé l'habitude de disputer un match amical par an.Le premier récital de Michel Platini, qui inscrit trois de ses neuf buts de la compétition sur ce seul match contre les Diables Rouges, à Nantes. Un but du gauche, un penalty du droit et une dernière réalisation de la tête, le tout secondé par deux autres buts d'Alain Giresse et Luis Fernandez. Le n°10 des Bleus récidivera face à la Yougoslavie (3-2), guidant les siens jusqu'à la victoire finale.Logiquement battus par la RFA en demies (0-2) au Mexique, bien plus que quatre ans plus tôt à Séville, les Français abordent aussi le match pour la troisième place avec un meilleur appétit. Les Belges, sortis par un doublé de Diego Maradona, mènent 1-0 puis reviennent à 2-2 avant de céder en prolongation. Jean-Marc Ferreri, Jean-Pierre Papin, Bernard Genghini et Manuel Amoros (penalty) sont les buteurs.L'équipe de France va marcher sur le monde une deuxième fois de suite. Il ne peut en être autrement, tant la puissance offensive de la troupe de Zinedine Zidane et Thierry Henry. Les Belges sont les premiers à donner l'alerte, vainqueurs inattendus au Stade de France avant l'envol pour la Corée du Sud, alors qu'une fête de départ est organisée dans l'enceinte dionysienne en dépit de la défaite.En plus d'être le plus récent, c'est bien sûr le meilleur souvenir des Bleus face à la Belgique, il y a un peu plus de trois ans en Russie. Samuel Umtiti délivre tout le pays d'un coup de tête en seconde période. Cassant la démarche, il provoque aussi le fameux "seum" de nos adversaires, qui ne comprennent pas comment ils ont pu perdre. L'heure de la revanche a enfin sonné.