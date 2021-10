Italie : Sacchi comprend les sifflets contre Donnarumma

Les huées adressées à Gianluigi Donnarumma lors de son retour à San Siro n'ont pas surpris Arrigo Sacchi, qui a laissé entendre que le gardien de but italien avait "trahi" l'AC Milan en rejoignant le Paris Saint-Germain. Donnarumma a rejoint les géants de la Ligue 1 via un transfert gratuit en juillet après avoir atteint la fin de son contrat avec Milan et n'avoir pas réussi à trouver un nouvel accord avec le club de son enfance.

"Donnarumma ? C'est une trahison"

La réticence de Donnarumma à signer un nouveau bail au Milan a signifié que le club lombard n'a reçu aucune indemnité de transfert, et cela a mis en colère certains supporters de son ancienne maison. Une partie des supporters milanais à San Siro a fait part de cette frustration en sifflant le jeune gardien à chaque fois qu'il touchait le ballon pour l'Italie lors de la demi-finale de la Ligue des Nations perdue la semaine passée contre l'Espagne.



"Je n'ai jamais hué personne de ma vie, mais parfois les gens vont chercher ces insultes", a asséné Sacchi lors du du Festival dello Sport à Trente. "De toute évidence, il y a eu une trahison. Dans le football et dans la vie de tous les jours, la trahison doit être remboursée en nature. Ne soyons pas choqués par quelques railleries".