Demi-finalistes malheureuses de la Ligue des nations, l'Italie et la Belgique se retrouvent ce dimanche du côté de l'Allianz Stadium de Turin (15h), afin de se disputer la troisième place de la compétition. Respectivement battues par l'Espagne (1-2) et la France (2-3), les deux Nations n'abordent pas la rencontre de la même manière.



Si les Belges paraissent moins motivés, comme l'a prouvé la sortie de Thibaut Courtois face à la presse ce samedi, Roberto Mancini et les Italiens comptent bien faire ce qu'il faut pour tenter un rapproché au classement FIFA. C'est ce qu'a expliqué le sélectionneur transalpin : "La Belgique est leader du classement, du coup elle n'aura pas problème au moment du tirage au sort (de la Coupe du monde 2022, ndlr) mais nous, nous avons besoin de points."

Objectif "tête de série" au Mondial 2022



L'objectif est donc fixé pour les Italiens ; l'emporter pour s'assurer une place de tête de série en vue du Mondial qatari. Aujourd'hui quatrième de ce fameux classement FIFA, l'Italie se doit de rester dans les six premiers pour valider un tel statut. Roberto Mancini attend donc de ses hommes une bonne prestation face aux Diables Rouges : "J'aimerais que tout le monde montre ce qu'il peut faire."