Italie : Bonucci s'excuse après son expulsion contre l'Espagne

Mercredi soir, en demi-finale de la Ligue des nations, l'Italie a finalement dû composer avec la défaite face à l'Espagne (1-2), mettant un terme à sa série d'invincibilité de 37 matchs toutes compétitions confondues. La soirée vécue à Milan par la Nazionale a été compliquée, alors que Leonardo Bonucci, son capitaine, a lui été expulsé en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Dans un premier temps, le défenseur central aux 111 sélections a pris un avertissement pour avoir contesté une décision arbitrale, à la 30ème minute. 12 minutes plus tard, juste avant la pause, son coup de coup adressé à Sergio Busquets a été synonyme d'un second jaune, et donc d'une expulsion. L'Espagne, qui menait alors 1-0, en a profité pour ajouter un second but grâce au doublé de Ferran Torres, 5 minutes plus tard. La réduction de l'écart de Pellegrini (83ème) n'a pas été suffisante pour une Italie trop largement dominée.

"L'Italie va se relever et elle sera plus forte que jamais"

Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso.

Mi dispiace e chiedo scusa.

Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai! pic.twitter.com/HMS9Qp2O05

— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 6, 2021





Ce jeudi matin, le capitaine de l'Italie s'est excusé auprès des supporters de l'Italie, par le biais d'un message posté sur ses réseaux sociaux. Celui qui a quitté la pelouse de San Siro au bord des larmes est apparu particulièrement marqué par son action. "Je suis plus en colère que vous, et d'abord contre moi-même. Je suis désolé et je vous demande pardon. Mais l'Italie va se relever et elle sera plus forte que jamais", a-t-il écrit. Avant mercredi soir, l'Italie avait perdu son dernier match lors d'une rencontre de phase de groupes de la Ligue des Nations contre le Portugal, en septembre 2018. Désormais, la Nazionale va pouvoir attendre le résultat de la demi-finale entre l'équipe de France et la Belgique ; le perdant de ce match sera en effet son adversaire, dimanche à Turin lors du match pour la troisième place de cette Ligue des nations 2021 (15 heures).

Mancini : "Tôt ou tard, nous devions perdre un match"