France-Belgique : Mbappé était partout

S’il a beaucoup parlé dans les médias avant de retrouver les Bleus pour le dernier carré du Final Four de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé était resté muet lors de ses six derniers matchs avec le PSG. Et sous le maillot tricolore, il fallait remonter a début juin, et à cette victoire française face aux Gallois lors de la préparation pour l’Euro (3-0), pour retrouver trace d’un but du prodige de Bondy. Mais il a donc marqué jeudi soir à Turin, où il a été le grand artisan de la victoire renversante des Bleus contre la Belgique en demi-finale de la compétition continentale (3-2).

Deschamps : "Jamais eu de doute par rapport à Mbappé":

"On s'est dit les choses"



"On perdait 2-0, on était mal embarqués mais on n'a pas lâché à la mi-temps. On s'est dit les choses et on est revenus avec de vraies intentions. On a joué plus haut déjà. On a joué dans leur camp. On était mieux dans les transmissions. On s'est créé des « occases ». Cela nous a donné de l'espoir. À la fin, c'est complètement fou", a-t-il ensuite confié a-t-il raconté au micro de la FFF. Car les Bleus étaient menés 2-0 à la pause, sur des buts de Carrasco (37e) et Lukaku (40e). Mais Mbappé a semé la révolte en deuxième période, offrant d’abord une passe décisive à Karim Benzema à l’heure de jeu.

Un nouveau record

Et c’est lui qui a égalisé quelques minutes plus tard (2-2, 69), en transformant un penalty obtenu par Antoine Griezmann. Une manière d’exorciser après son échec à l’Euro, lorsqu’il a manqué l’ultime tir au but en huitièmes de finale face à la Suisse, ce qui lui avait valu beaucoup de critiques. Il n’a donc eu de cesse d’être un véritable poison pour l’arrière-garde des Diables Rouges, et aura été le plus dangereux des attaquants tricolores. "J'adore jouer les matches comme ça. Ce sont des matches à pression, que tout le monde regarde, que tout le monde veut jouer", a-t-il poursuivi avant d’évoquer ce nouveau record puisqu’il est devenu, à 22 ans et 291 jours, le plus jeune joueur de l’histoire des Bleus à atteindre les 50 sélections : "Ça a passé vite."