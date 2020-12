FIFA : La Belgique termine en tête du classement devant la France

La France à 25 points de la Belgique



Le top 10 du classement FIFA :

La Belgique commence à en avoir l'habitude mais, en cette année 2020, et pour la troisième fois de suite, les Diables ont su se hisser en tête du classement FIFA. Ce jeudi, l'instance internationale a dévoilé le classement et les partenaires de Kevin de Bruyne et Eden Hazard sont en première position, devant l'équipe de France. La Belgique a remporté six de ses huit matchs sur l'année civile.Pour rappel, les Bleus vont défier la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations et une demi-finale, prévue le 7 octobre 2021 à Turin. Les deux équipes s'étaient aussi affrontées lors d'une demi-finale, pour le compte du Mondial de Russie et c'est l'équipe dirigée par Didier Deschamps qui avait pris le meilleur sur son opposant, avec une réalisation de Samuel Umtiti (1-0), pour ensuite se défaire de la Croatie, montant sur le toit du monde (4-2). En dépit d'une belle dynamique globale sur l'année avec six victoires en huit matchs, ainsi qu'un nul et une défaite, la France se situe à 25 points de la Belgique au classement FIFA. Le Brésil complète le podium.L'année 2021 sera particulièrement chargée, avec notamment l'Euro 2021, le début des qualifications pour la Coupe du monde 2022 et la fin de la Ligue des Nations, sans oublier la Copa America en Amérique du Sud.1 - Belgique2 -3 - Brésil4 - Angleterre5 - Portugal6 - Espagne7 - Argentine8 - Uruguay9 - Mexique10 - Italie