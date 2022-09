Espagne : Iago Aspas en veut à Luis Henrique

"Ça fait mal de ne pas être avec la sélection nationale," a dit Aspas, 35 ans, lors de l'émission de radio El Larguero, sur la Cadena Ser. "Je suis obstiné et je vais me battre pour qu'à la fin, pour retourner en sélection (...) Je vais faire tout ce que je peux."

Lors de cette session internationale, l'Espagne de Luis Enrique doit affronter la Suisse samedi et le Portugal trois jours plus tard.

"Ça me fait mal qu'il ne m'ait pas appelé"

"J'ai terminé la saison dernière en jouant bien, ça me fait mal qu'il ne m'ait pas appelé", a ajouté Aspas, auteur de 18 buts la saison dernière en championnat. "Je n'ai jamais eu de problème avec l'entraîneur et si c'était le cas, il me l'aurait dit, car il dit ce qu'il pense."

Ces six dernières saisons, il a terminé à quatre reprises meilleur buteur de nationalité espagnole de la Liga. Cette saison, il en est à cinq buts en six rencontres. Mais Aspas, auteur de six buts en 18 sélections, n'a plus été convoqué en équipe d'Espagne depuis 2019.