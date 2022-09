Bleus : Première réussie pour Badiashile et Fofana

"Pari" réussi pour Didier Deschamps. Contraint de composer avec de nombreux absents pour ce rassemblement, le sélectionneur de l'équipe de France avait fait le choix de titulariser Benoit Badiashile et Youssouf Fofana ce jeudi soir contre l'Autriche (2-0), en Ligue des nations. Force est de constater, 90 minutes plus tard, que la décision de "DD", liée aux nombreux forfaits, a été la bonne car les deux Monégasques ont réalisé un match solide pour leur première avec les Bleus, que ce soit en défense ou dans l'entrejeu. Une prestation que Deschamps a d'ailleurs salué à l'issue de la rencontre. « La qualité, ils l'ont. Ils n'ont pas l'expérience au niveau international avec l'équipe de France, il faut leur en donner aussi. Et pour en avoir plus, il faut du temps de jeu. Ils sont bien encadrés », a notamment déclaré à leur sujet ce dernier, au micro de M6. Même son de cloche chez Jonathan Clauss, qui les connait bien et a déjà joué contre eux en Ligue 1.

Tchouaméni, l'atout de Fofana

« Ils ont été tops. Franchement, je les ai trouvés sereins, appliqués. Tout ce que j'ai déjà vu avec l'AS Monaco, je l'ai revu ce soir (jeudi). Ils ont fait de très, très bons débuts », a pour sa part reconnu le piston droit marseillais, sur La Chaine L'Equipe. Appliqué, Badiashile a marqué des points mais semble partir de plus loin que son coéquipier par rapport à la concurrence en vue de la Coupe du monde 2022, si tout le monde est apte pour le Qatar. En revanche, Fofana, qui aurait même pu inscrire un but lors de sa première sélection (45eme+2), peut rêver en grand, tant son association avec Aurélien Tchouaméni, avec qui il était associé en Principauté avant le départ de ce dernier pour le Real Madrid, a été bonne. « Je pense que ça s'est très bien passé, vous avez pu voir la complémentarité qu'on a. Ça faisait quelques semaines, quelques mois, qu'on n'avait pas joué ensemble, mais il n'y a rien qui change, a confié le Merengue, sur M6. Je suis content pour lui. »