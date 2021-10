Bleus - Lloris : "On a beaucoup d'estime pour cette génération"

Hugo Lloris porte en haute estime la génération belge. Première nation au classement FIFA, la Belgique n'a pas remporté de Coupe du monde ou de Championnat d'Europe et avait été battue par les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie (1-0). Ce mercredi en conférence de presse, le capitaine de la sélection tricolore a livré certains de ses sentiments avant ce match face aux Diables Rouges. "On est arrivés, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, on s'attend à jouer une demi-finale face à un adversaire que nous respectons beaucoup. On devra être à la hauteur", a-t-il indiqué.

"On espère avoir un grand match de foot"

Sondé sur une possible évolution de la Belgique entre 2018 et 2021, le gardien des Bleus a évoqué des changements dans les deux nations, même si il a souligné que la Belgique avait toujours figuré dans les favoris des grands tournois lors des dernières compétitions. "Il y a une base qui joue ensemble, il y a énormément de qualité, de grands joueurs. Avec un jeu également très séduisant. On sait à quoi s'attendre. On a beaucoup d'estime pour cette génération. On espère avoir un grand match de foot. On doit être à la hauteur", a assuré Lloris, conscient de la nécessité de performance des Bleus.



Concernant la France, Lloris a affiché une certaine tranquillité dans cette période. "Les joueurs ont retrouvé un rythme de compétition. Le mercato est passé. Le focus de chacun est bien sur les performances. Je ressens depuis le début de la semaine une énergie positive". En cas de possible victoire face à la Belgique, la France affrontera le vainqueur d'Italie-Espagne, dimanche à Milan en finale de la Ligue des nations (20h45).