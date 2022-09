Bleus : Kamara remplace Rabiot dans la liste

Une chance pour Kamara avec les absences de Pogba et Kanté ?



Adrien Rabiot, insuffisamment rétabli, est remplacé par Boubacar Kamara

Du changement pour les Bleus. Afin d'affronter l'Autriche (le 22 septembre) et le Danemark (le 25 septembre) en Ligue des nations, Didier Deschamps a dévoilé sa liste jeudi, avec notamment les présences de trois nouveaux éléments, Benoît Badiashile, Youssouf Fofana (AS Monaco) et l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani. Plus habitué des rassemblements du haut de ses 29 sélections,comme l'a confirmé un communiqué de la FFF."Compte tenu de l’évolution de la blessure musculaire au mollet gauche d’Adrien Rabiot, qui ne sera finalement pas en mesure de participer au match de Série A opposant la Juventus Turin à Monza dimanche,, peut-on lire sur le site officiel de l'instance.Ainsi, l'occasion pourrait-être belle pour l'actuel milieu de terrain d'Aston Villa, si jamais il devait disposer de temps de jeu. Totalisant 3 sélections avec les Bleus, l'ancien élément de l'OM a récemment confié n'avoir "jamais hésité avec le Sénégal" concernant son futur en équipe nationale.