Olivier Giroud sera-t-il au Qatar dans quelques semaines avec les Bleus ? S'il est encore un peu tôt pour le savoir, l'attaquant tricolore a encore une fois été décisif avec l'équipe de France ce jeudi soir et peut logiquement prétendre à être sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022. Titularisé en Ligue des nations, contre l'Autriche (2-0), en l'absence de Karim Benzema, le joueur de l'AC Milan en a profité pour marquer de la tête son 49eme but en sélection et s'est ainsi encore un peu plus rapproché du record de Thierry Henry (51).

A l'issue de la victoire des Bleus au Stade de France, l'intéressé a notamment vu Kylian Mbappé avoir des mots forts à son égard. « Un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus, tu ne seras jamais un plus ! Il nous a encore rendu service aujourd’hui (jeudi) », a notamment déclaré le premier buteur du soir, en zone mixte.

⚽ Olivier Giroud : 49ème but

🎯 Antoine Griezmann : 25ème passe décisive#FiersdetreBleus pic.twitter.com/54RygyCiK7

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 22, 2022

Deschamps maintient le suspense

Forcément, Deschamps a lui aussi été interrogé sur la prestation de Giroud. « Je n’ai pas dit que j’allais m’en priver. Vous tirez des conclusions. Il a marqué, tant mieux pour lui. Il est dans un excellent état d’esprit, il a participé à beaucoup d’animation. Il s’est trouvé dans des situations très compliquées ces dernières années, avec peu de temps de jeu, et à chaque fois qu’il était en équipe de France, il était performant. C’est très bien pour l’équipe de France », a expliqué le sélectionneur des Bleus au micro de La Chaine L'Equipe, avant d'en dire un peu plus en conférence de presse. « Il faut qu'il continue à être performant. Mais n'interprétez pas ce que je dis. Est-ce que j'ai dit qu'il y serait ou pas ? Non. Mais il fait tout pour y être, a reconnu Deschamps. Il y a de la concurrence à tous les postes. Je peux avoir de la marge en prenant 26 joueurs. Mais tant mieux de le voir comme ça. Je vais avoir le temps de réfléchir. » Réponse courant novembre...