Bleus - Deschamps : ''Personne ne pensait ça à la mi-temps''

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « On a été malheureux sur cette première période. Sur le début du match. Après, on a reculé un peu trop. Mais quand on met cette intensité-là… Et ça commence avec les joueurs offensifs. Eux, ils ont eu leur bonne période pendant 20 minutes et ont réussi à nous mettre deux buts. Après, on n’a pratiquement pas été en danger et on a eu énormément d’occasions. Ça demande du temps et de la répétition, c’est un système qui est nouveau aussi. Et il y a la qualité de l’adversaire. Gagner ce match-là par rapport au scénario, ça démontre la force de caractère de cette équipe. Personne ne pensait ça à la mi-temps. Je le comprends par rapport au résultat. Mais on était là pour jouer la finale et on y sera. »



Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « Fier, des joueurs et du staff. On avait bien commencé les 30 premières minutes, après on n’arrivait pas à sortir. A la mi-temps, tout le monde a eu un peu les mots justes. On est sortis d’une autre façon. Et après Kylian et Karim ont fait un match extraordinaire en pressant. Ça nous a fait du bien de marquer et après on a su remonter. Ce qu’on s’est dit à la mi-temps ? Qu’un but pouvait tout changer et qu’il fallait aller les chercher. Franchement, on a un bon groupe. Dimanche, il y a une finale à jouer et il va falloir bien récupérer. On est là pour montrer qu’on peut gagner contre n’importe quelle équipe et que la Suisse était une erreur. »



Thibaut Courtois (gardien de l'équipe de Belgique, RTL) : « On a bien joué en première mi-temps notamment au niveau de la possession. En deuxième mi-temps, ils ont pressé un peu plus haut. On a donné des buts cadeaux. C’est dommage. »