Bleus : Deschamps juge la Belgique comme "la meilleure équipe"

"De notre côté, il n'y a pas d'esprit de revanche"

Après avoir su se hisser à la première place du groupe 3 dans la Ligue A de Ligue des Nations grâce à une victoire face au Portugal (1-0), l'équipe de France va continuer son aventure dans le tournoi avec le Final Four, qui se disputera en octobre prochain en Italie. Ainsi, le 7 octobre 2021 à Turin, la sélection dirigée par Didier Deschamps retrouvera la Belgique. Un adversaire déjà affronté lors du Mondial 2018 en Russie, et éliminé en demi-finale, le 10 juillet, grâce à un but inscrit par Samuel Umtiti.Le sélectionneur national a livré son opinion sur la Belgique, non sans se montrer méfiant face à la qualité globale présente dans les rangs adverses. "Le plateau était très relevé, les quatre équipes sont dans les dix premières du classement mondial. La Belgique est première. Depuis la demi-finale du Mondial, cette équipe a continué à être très performante. On rencontre une très bonne équipe, certainement la meilleure, sans vouloir minimiser l'Espagne ou l'Italie. Ce seront des retrouvailles pour une autre demie. Avoir ça à l'esprit, même si on aura d'autres échéances avant, c'est plutôt agréable", a-t-il commenté.Toutefois, il a aussi avoué que le sentiment ne serait pas forcément orienté vers une revanche, suite aux nombreuses polémiques après le succès lors de la rencontre en Russie. Plusieurs éléments de la Belgique (Courtois, Witsel..) avaient mis en doute le mérite des Bleus. "De notre côté, il n'y a pas d'esprit de revanche. De leur côté peut-être... mais ce sera un autre contexte. Avec la certitude, de notre côté, de retrouver une très bonne équipe", a expliqué Deschamps.