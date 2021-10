Bleus : Deschamps élogieux envers Mbappé

"J'ai bien senti, dans son attitude, que c'était un match pour lui"

Jeudi soir, au bout d'un match haletant comme rarement ces dernières années, l'équipe de France s'est montrée capable de renverser la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations (2-3). Menée à la pause (2-0), la sélection tricolore a dû faire preuve de courage et d'ambition, avant de valider sa remontée par l’intermédiaire d'une réalisation signée Theo Hernandez, à la 90ème minute.Le natif de Bondy a tenté le plus de dribbles (10 dont 9 réussis), ne négligeant pas ses efforts afin de mettre les Diables Rouges en difficulté.Fort logiquement, son sélectionneur, Didier Deschamps, n'a eu que des mots positifs à son égard, au sortir de la rencontre.Lors du dernier stage, il s’est blessé et n’a pas pu jouer les deux derniers matchs. Il y a toujours beaucoup d’attentes et d’exigences avec Kylian. Je sais très bien que l’Équipe de France sera plus forte avec lui. Dans les efforts, la complémentarité avec Antoine (Griezmann) et Karim (Benzema), c’est bien pour l’équipe. Ce but lui fait du bien à titre personnel mais depuis qu’il est arrivé en début de semaine, j’ai bien senti, dans ce qu’il faisait et son attitude, que c’était un match pour lui aussi. Tant mieux pour lui et pour nous !", s'est félicité le sélectionneur national en conférence de presse.Invité à livrer son jugement sur le match, dans la globalité de ses 9 ans de mandat chez les Bleus, Deschamps l'a hissé proche du sommet.J’ai déjà connu des situations compliquées. Il y a de la qualité en Équipe de France mais il y a aussi cet orgueil, ce caractère et quand ça ne tourne pas en notre faveur, on sait réagir. Ce match-là, de par son scénario et sa qualité, fera partie des très, très bons moments. Je suis très heureux et fier pour mes joueurs", a-t-il indiqué. Place désormais à la finale de la Ligue des nations, dimanche à San Siro contre l'Espagne de Luis Enrique (20h45).