Belgique : Une première depuis plus de dix ans

La Belgique arrivait pleine de certitudes sur ce Final Four de Ligue des Nations en Italie. Cette fois, on allait voir ce qu'on allait voir, les Diables Rouges étaient enfin prêts à justifier leur place de n°1 du classement FIFA et ne manqueraient pas l'occasion de remporter enfin une compétition - aussi mineure soit-elle - ou au moins d'en atteindre la finale. Au lieu de quoi, les Belges ont, lorsqu'ils avaient enchaîné une défaite en quarts de finale de l'Euro contre le Pays de Galles (1-3) puis une autre lors de leur reprise en amical devant l'Espagne (0-2). Pour trouver trace de deux revers consécutifs en match officiel, il faut même remonter à plus de dix ans., pour l'Euro austro-suisse puis pour le Mondial sud-africain, en Estonie (2-0), contre l'Allemagne (0-1) et en Turquie (3-2). Romelu Lukaku, Eden Hazard ou Axel Witsel étaient déjà présents dans l'effectif, ainsi que Daniel Van Buyten ou encore Emile Mpenza... Le Mondial 2010 n'était pas la dernière phase finale manquée par la Belgique - qui ne s'était pas qualifiée non plus en 2008 - puisqu'elle avait également loupé l'Euro 2012. Cette fois, il y a très peu de chances, quasiment aucune même, que nos voisins d'outre-Quiévrain manquent le grand rendez-vous qatarien de la saison prochaine.Dans l'immédiat, l'urgence sera bien sûr de battre l'Estonie pour le prochain match en novembre, ce qui entérinerait la qualification pour le Mondial 2022 et empêcherait la perspective potentiellement cauchemardesque d'une finale du groupe chez les Gallois. Timothy Castagne, pour nos confrères belges de RTL, a prononcé une phrase qui n'est pas dénuée de sens : "Avoir la mentalité, c'est bien, mais il faut désormais obtenir des résultats face aux grandes équipes." Cette Ligue des Nations vaut ce qu'elle vaut, mais c'est tout de même la, après Galles en quarts de finale de l'Euro 2016 (1-3), la France en demi-finales du Mondial 2018 (1-0) et donc l'Italie deux fois et sur le même score de 2-1, après le quart de finale du dernier Euro.