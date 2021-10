Défaite par la France ce jeudi (2-3), la Belgique disputera dimanche (15h) la petite finale de la Ligue des nations. Face à elle, l'Italie jouera à domicile dans l'Allianz Stadium de Turin et tentera de sauver l'honneur devant son public. Les Transalpins bénéficieront des absences conjuguées de Romelu Lukaku et Eden Hazard.



Ce samedi en conférence de presse, Roberto Martinez a confirmé le forfait de ses deux hommes forts. Le sélectionneur a même indiqué que Lukaku et Hazard étaient déjà rentrés au pays pour quelques soins, avant d'être renvoyés dans leurs clubs respectifs.



Les deux Diables Rouges ne seront pas les seuls absents de cette rencontre face à l'Italie, puisque Thomas Foket s'est quant à lui blessé durant l'échauffement du match de jeudi contre la France, et a lui aussi rejoint ses pénates, du côté de Reims.