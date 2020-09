Bastoni, l’héritier de Chiellini ?

Plus vu en sélection depuis juin 2019, Giorgio Chiellini, remis, juste avant le confinement, d’une grave blessure au genou droit qui l’avait écarté des terrains pendant de longs mois, a retrouvé Coverciano, le Clairefontaine italien, avec un enthousiasme non feint. Qui ne l’a pas quitté lorsqu’il a évoqué celui que certains présentent comme son héritier annoncé : le défenseur central de l’Inter Alessandro Bastoni, de 15 ans son cadet, (21 ans contre 36 ans), qu’il a encensé en conférence de presse : "Nos jeunes défenseurs grandissent beaucoup. Et le meilleur est ici. Bastoni est celui qui a le plus grandi. Et puis, il suffit de regarder la finale de la Ligue Europa. Passer de Parme, et je le dis sans manquer de respect, à une finale de ce niveau aussi rapidement n'est pas donné à tout le monde."

"Ça fait vraiment plaisir"

Des compliments qui ont comblé l’intéressé, appelé pour la toute première fois en Nazionale par Roberto Mancini pour les matchs de Ligue des Nations contre la Bosnie (4 septembre) et aux Pays-Bas (7 septembre), après avoir fréquenté toutes les catégories de jeunes. "J’ai regardé beaucoup de matchs de Chiellini et j’ai beaucoup progressé. Et je le remercie pour ce qu’il a dit, ça fait vraiment plaisir d’entendre ça de la part d’un joueur qui est en sélection depuis autant d’années", a-t-il salué devant les médias. Acheté plus de 30 millions d’euros à l’Atalanta en 2017, puis prêté successivement au club bergamasque et à Parme, où il a connu "une belle saison", il a débuté comme remplaçant en Lombardie avant de finir par s’imposer, disputant 33 matchs toutes compétitions confondues, dont la finale de Ligue Europa perdue face à Séville (2-3).

Une séduisante nouvelle génération

"Je remercie (Antonio) Conte et l'Inter, qui m'ont fait confiance et donné ma chance, apprécie-t-il encore. Et je l’ai saisie. Mais rares sont ceux qui auraient eu le courage de lancer un garçon de 20 ans dans une aussi grande équipe." Devenu titulaire en club, lui qui dont Conte apprécie particulièrement son aisance avec le ballon et sa capacité à maîtriser le 3-5-2, Bastoni peut-il le devenir en sélection ? Il représente en tout cas l’avenir de la Squadra Azzurra, et pourrait parfaitement incarner, avec Nicolo Zaniolo ou Sandro Tonali, la nouvelle génération du football italien, qui a séduit lors des qualifications de l’Euro 2020. Les hommes de Mancini avaient remporté leurs dix matchs, et pourraient venir jouer les trouble-fêtes dans cette deuxième édition de la Ligue des Nations.