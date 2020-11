Allemagne : Joachim Löw confirmé à son poste

Mannschaft



Das #DFB-Präsidium hat heute einvernehmlich festgehalten, den eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw gemeinsam fortzusetzen.

Le match contre l'Espagne ne "doit pas être un critère pour la performance générale", estime la Fédération

Joachim Löw a informé les personnes impliquées de ses évaluations, idées et autres projets. Les membres du Comité exécutif ont convenu que ce qui compte, c'est le travail de haute qualité du personnel d'entraîneurs, la relation intacte entre l'équipe et l'entraîneur et un concept clair pour les procédures précédentes et futures. Un seul match ne peut et ne doit pas être un critère pour la performance générale de l'équipe nationale et de l'entraîneur national.

Ensemble, le point de vue est déterminé et concentré sur les préparatifs ultérieurs du Championnat d'Europe de l'année prochaine. Il y a une ferme conviction que Joachim Löw et son équipe d'entraîneurs livreront des matchs et des résultats réussis malgré une situation difficile pour tout le monde

En poste en tant que sélectionneur de l'Allemagne depuis 2006, Joachim Löw a connu le succès avec cette sélection, symbolisé notamment par un sacre en Coupe du Monde lors du Mondial 2014 au Brésil, en disposant de l'Argentine en finale du tournoi (1-0). Toutefois, la suite du parcours n'a pas forcément été très brillante, avec un modèle de jeu qui a semblé sur le déclin, et des résultats décevants lors des derniers tournois.Si laest parvenue en demi-finale de l'Euro 2016 (éliminée par la France en demi-finale), elle a aussi été sortie dès la phase de poules de la Coupe du Monde 2018 en Russie dans un groupe pourtant abordable (Suède, Mexique et Corée du Sud). En Ligue des Nations, elle a affiché une image chaotique contre l'Espagne, le 17 novembre dernier. Alors qu'elle pouvait se qualifier pour le Final Four avec au moins un match nul, elle avait été humiliée par la Roja (6-0).Dès lors, et comme cela avait été le cas lors de nombreux mois, l'avenir de Joachim Löw était un sujet majeur. Sous contrat jusqu'en 2022, il va bien rester à la tête de la sélection. Ce lundi la Fédération allemande a officialisé la nouvelle. "La DFB a décidé aujourd'hui de poursuivre avec l'entraîneur national Joachim Löw", a-t-elle assuré.De façon plus globale, on peut lire que l'homme âgé de 60 ans a visiblement été capable de convaincre ses supérieurs. "", peut-on aussi lire sur le communiqué.