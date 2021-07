Al-Ahly tient sa "decima". Le club égyptien, tenant de la Ligue des Champions, a conservé son trophée ce samedi en s'imposant après la pause face aux Kaizer Chiefs (3-0). Si les Diables Rouges se sont rapidement assuré la possession du ballon, il leur a fallu une mi-temps pour concrétiser ce net ascendant technique sur leurs adversaires sud-africains, présents pour la première fois de leur histoire (commencée en 1970) en finale de l'épreuve et dirigés pour la première fois par Stuart Baxter, enfin nanti de son permis de travail.

Réduits à dix juste avant la pause par l'expulsion d'Happy Mashiane (45e+3), long examen de la VAR à l'appui, les Amakhosi ont sombré au retour des vestiaires. C'est d'abord Mohamed Sherif qui, bien servi par Akram Tawfik, ouvrait le score (53e, 0-1). Laissé trop libre aux abords de la surface, Mohamed Magdy "Afsha" faisait mouche d'une superbe frappe en lucarne, avec la complicité d'un des montants (64e, 0-2). Un bel échange avec Mohamed Sherif, et Amr El Suleya parachevait le triomphe ahlawy (74e, 0-3).

Al-Ahly conservait son trophée pour la deuxième fois de son histoire et portait son total à dix trophées dans l'épreuve reine. Un triomphe auquel Pitso Mosimane doit être associé : le coach sud-africain remporte sa deuxième C1 sur le banc cairote et la troisième de sa carrière (après celle décrochée en 2016 à la tête des Mamelodi Sundowns). L'ancien sélectionneur des Bafana Bafana n'est plus qu'à une victoire de rejoindre le Portugais Manuel José (quatre fois vainqueur avec Al-Ahly) dans la légende.

Les onzes de départ :



Kaizer Chiefs : Akpeyi - Mphahlele, Mathoho, Cardoso - Frosler, Blom, Katsande, Mashiane - Parker, Nurkovic, Ngcobo.



Al-Ahly : El Shenawy - Tawfik, Benoun, Ashraf, A.Maaloul - El Suleya, Afsha, H.Fathi - El Shahat, M.Sherif, T.Mohamed.