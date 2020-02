Sébastien Desabre reste entraîneur du WAC Casablanca malgré des rumeurs de limogeage

Psychodrame au Wydad Casablanca. En poste depuis un mois à peine, Sébastien Desabre est déjà sur un siège éjectable. Lundi, d'insistantes rumeurs ont annoncé le limogeage du technicien français. 24 heures plus tard, il s'avère que l'ancien sélectionneur de l'Ouganda occupe toujours le banc. Mais il fallu pour cela une réunion de mise au point entre le coach de 43 ans, le président Saïd Naciri et les dirigeants, déçus par les résultats de l'équipe.

Dimanche, le Wydad a subi en Botola une défaite contre le Difaâ Hassani d'El Jadida (0-1). Cette contre-performance vient s'ajouter à celle subie en Ligue des Champions face aux Mamelodi Sundowns, lors d'un match dépourvu d'enjeu. Pour le reste, Desabre compte à son bilan deux victoires (face à l’USMA et au Rapide Oued Zem) et un match nul (face au FUS Rabat), et a pour prochaine grosse échéance la double confrontation face à l'Etoile du Sahel, en quarts de finale de la Ligue des Champions.