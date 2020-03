Le TP Mazembe se contentera d'une compensation dans le dossier Malango

La FIFA a rendu jeudi sa décision dans le cadre du dossier Ben Malango. Au centre d'un litige entre le TP Mazembe, son ancien club, et le Raja Casablanca, son actuel employeur, l'attaquant va pouvoir poursuivre sa carrière sous les couleurs rajaouies. La Chambre de résolution des litiges n'a accepté la requête du club congolais que "partiellement", selon les termes de la décision consultée par Football365 Afrique. Le joueur et son nouveau club devront payer une compensation d'un montant de 296.000 dollars US au TP Mazembe. "Toutes les autres demandes du plaignant (le TPM, ndlr) sont rejetées", indique la décision. Le club du président Moïse Katumbi, qui réclamait la somme de 5 millions de dollars devra donc se contenter de bien moins. Sa demande de suspension de Ben Malango (qui était présenté comme sous contrat jusqu'en juin 2021) s'est vue opposer une fin de non-recevoir, tout comme la requête visant à interdire le Raja de Mercato pour une durée d'un an.

Guerre des communiqués à J-2 du match retour

A 48 heures du quart de finale retour de Ligue des Champions qui va les opposer à Lubumbashi, les deux clubs tentent de tourner cet épisode judiciaire à leur avantage. Dans un tweet confus, le manager général du TP Mazembe, Frédéric Kitengie, annonce que le FIFA a donné gain de cause à son club, sans en dire davantage sur la décision. Quant au Raja, qui doit s'envoler ce soir pour la RDC, il "prend note avec satisfaction et attend la notification de la décision intégrale de la FIFA pour examiner les moyens de recours potentiels devant le TAS." Le football reprendra ses droits samedi à Kamalondo, où les Corbeaux devront remonter un écart de deux buts. Après plusieurs semaines d'attente, Ben Malango avait obtenu le 20 septembre dernier une autorisation provisoire de jouer pour le Raja. Vendredi dernier, c'est lui qui avait ouvert le score dès l'entame pour les Aigles Verts.