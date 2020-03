LDC : Quatre anciens vainqueurs en quête de remontada

Les manches aller des quarts de finale de la Ligue des Champions ont placé les clubs qui recevaient en ballotage très favorable. Vainqueurs chez eux par au moins deux buts d'écart, les deux représentants égyptiens et marocains se déplacent ce week-end avec une avance confortable. A commencer par le Zamalek, qui va défier ce vendredi (20h) l'Espérance de Tunis, fort de sa victoire (3-1) du match aller. Après avoir ouvert la marque, l'Espérance s'était rapidement fait rejoindre avant de sortir de son match en fin de partie, encaissant deux buts. Sanctionnée avec célérité et sévérité par la CAF, le double tenant du trophée devra réussir à bousculer une coriace équipe égyptienne. Les retours des expérimentés Sameh Derbali et Taha Yassine Khenissi ne feront pas de mal, mais suffiront-ils ? Rien n'est moins sûr.

Le Wydad retrouve Radès

Samedi, Al-Ahly sera en piste à Pretoria face aux Mamelodi Sundowns. L'ascendant pris à l'aller (2-0) est conséquent, mais les Diables Rouges devront se méfier d'un adversaire souvent redoutable sur la pelouse, comme ce fut le cas au même stade de la compétition l'an passé (5-0 face à... Al-Ahly). De son côté, le Raja Casablanca ira défendre un avantage similaire (2-0) sur la pelouse du TP Mazembe. Nettement dominés lors de la manche aller, les Corbeaux comptent sur l'ambiance de Kamalondo pour faire douter des Rajaouis apparus pleins de maîtrise tactique il y a une semaine au Mohammed V. Parasité par le dossier Ben Malango, l'avant-match ne respire pas la sérénité, mais sait-on jamais... Enfin, l'Etoile du Sahel recevra le Wydad Casablanca à Radès, sur une pelouse qui ne rappellera pas de bons souvenirs aux Marocains, nantis néanmoins d'une avance de deux buts.

Programme des quarts de finale :



Vendredi :



20h : ES Tunis (TUN) - Zamalek (EGY)

Samedi :



14h : Mamelodi Sundowns (AFS) - Al-Ahly (EGY)



14h : TP Mazembe (RDC) - Raja Casablanca (MAR)



20h : ES Sahel (TUN) - WAC Casablanca (MAR)