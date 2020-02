LDC (J6) : Al-Ahly et l'Etoile du Sahel complètent le plateau des quarts de finale

Phase de Groupes terminée ✅



, ce samedi à Omdurman, pour assurer son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans le groupe B,. Auteurs de l'ouverture du score dès le retour des vestiaires, les octuples vainqueurs n'ont jamais laissé espérer leurs adversaires du soir, qui avaient impérativement besoin d'une victoire pour passer. L'égalisation, bien trop tardive (90eme), n'allait rien y changer. Victorieuse des Zimbabwéens de Platinum (2-0),, même s'il fallut une mi-temps aux étoilés pour prendre l'ascendant, par Aribi (48eme) et Baayou (72eme). L'Etoile du Sahel et Al-Ahly complètent ainsi le plateau des quart-finalistes, composé uniquement d'anciens vainqueurs du trophée. Une première dans l'histoire de l'épreuve.Classement final : 1. ES Sahel, 12 pts. 2. Al-Ahly, 11 pts. 3. Al-Hilal, 10 pts. 4. Platinum, 1 pt.. Les rencontres du jour ont vu la JS Kabylie s'offrir une victoire de prestige sur l'Espérance de Tunis (1-0), tenante du trophée, qui alignait une équipe bis. Voici les résultats :Primeiro de Agosto (AGO) – Zamalek (EGY) : 0-0– Zesco United (ZAM) : 3-1Buts : Muleka (32eme sp, 79eme), Ushindi (61eme) - Kalengo (34eme).Classement final : 1. TP Mazembe, 14 pts. 2. Zamalek, 9 pts. 3. Primeiro de Agosto, 4 pts. 4. Zesco United, 3 pts.– WAC Casablanca (MAR) : 1-0But : Nascimento (45eme+1, sp).USM Alger (ALG) – Petro Atlético (AGO) : 2-2Buts : Mahious (33eme), Ardji (70eme) - Picas (80eme), Tony (81eme).Classement final : 1. Mamelodi Sundowns, 14 pts. 2. WAC Casablanca, 9 pts. 3. Petro Atlético, 4 pts. 4. USM Alger, 3 pts.– Espérance Tunis (TUN) : 1-0But : Hamroun (56eme).– AS Vita Club (RDC) : 1-0But : Banoun (3eme).Classement final : 1. Espérance Tunis, 11 pts. 2. Raja Casablanca, 11 pts. 3. JS Kabylie, 7 pts. 4. AS Vita Club, 4 pts.