LDC-CDC : Douala, Casablanca, Radès et Rabat sur les rangs

La Confédération africaine de football a dévoilé vendredi la liste des villes candidates à l'organisation des finales des compétitions interclubs. Pour la prestigieuse Ligue des Champions, il s'agit de Douala (Cameroun) avec le flambant neuf stade de Japoma, et de deux enceintes davantage rodées : Casablanca (Maroc) et son complexe Mohammed V, et Radès (Tunisie) et son stade Olympique. En ce qui concerne la Coupe de la Confédération, seule la capitale marocaine, Rabat, a fait acte de candidature avec le complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Longtemps présenté comme une terre d'accueil possible, Kigali n'apparaît en revanche pas sur cette liste. Une décision finale sera prise le 12 mars prochain par le comité d'urgence de la CAF, qui évaluera les offres reçues en fonction de la qualité des installations clés (aires de jeu, hébergement, infrastructure médicale). Rappelons que les finales des deux épreuves se disputeront dorénavant sur un seul match et sur terrain neutre, comme cela se fait en zone UEFA.