LDC : Ali Maaloul propulse Al-Ahly face aux Mamelodi Sundowns (2-0)

Les clubs du Caire restent maîtres chez eux. Après le Zamalek, large vainqueur de l'Espérance de Tunis (3-1) vendredi, c'est au tour d'Al-Ahly de faire régner sa loi face aux Mamelodi Sundowns (2-0). Ce succès s'est dessiné après la pause et doit tout à l'international tunisien, Ali Maaloul, auteur d'un doublé (aux 56emes, suite à un service de Junior Ajayi, et 68emes, sur penalty). Les Diables Rouges prennent ainsi une nette option sur le dernier carré, mais garderont à l'esprit qu'ils s'étaient inclinés sur un score sans appel (5-0) à Pretoria, l'an dernier au même stade de la compétition.

Les onzes de départ :

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ASCMSD #TotalCAFCL pic.twitter.com/SJXAKWze10

— CAF (@CAF_Online) February 29, 2020