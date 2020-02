LdC africaine : Choc Zamalek-ES Tunis pour ouvrir les quarts !

ES Tunis, ES Sahel, Zamalek, Al Ahly, Sundowns, Raja, Wydad et TP Mazembe : le plateau des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine est des plus alléchants. Les affiches le sont tout autant avec au menu : Zamalek – ES Tunis, Raja-TP Mazembe, ES Sahel-Wydad et Al Ahly – Sundowns. Quatre affiches indécises qui seront joueront en match aller-retour. Et pour ouvrir les festivités, les amoureux du football africain pourront se délecter devant un Zamalek – ES Tunis, prévu ce vendredi à 17h sur beIN MAX 5.

Zamalek-ES Tunis, remake de la Supercoupe !

Une affiche haletante pour plusieurs raisons. Premièrement, l’ES Tunis, double tenant du titre, va tout faire pour passer ce cap difficile et croire toujours en son rêve de triplé. Une performance jamais réalisée jusqu’à présent. Cette affiche de gala est également le remake de la SuperCoupe d’Afrique disputée il y a quelques semaines à Doha et remportée par le Zamalek à la surprise générale. La formation égyptienne apprécie tout particulièrement les Supercoupe puisque les coéquipiers de l’ancien Lensois, Bencherki, ont également remporté la semaine dernière la Supercoupe d’Egypte en venant à bout d’Al Ahly. Une rencontre spectaculaire mais ternie par des débordements durant la rencontre.