CAF : Les quarts de finale de la Ligue des Champions à la loupe

Un remake de la Supercoupe d'Afrique

Le TP Mazembe cherche le top 50

Al Ahly, un affront à laver

La vengeance est un plat qui se mange en quart pour Juan Carlos Garrido

Au Caire à 17h ce samedi, la phase finale de la Ligue des Champions de la CAF va débuter. Parmi les huit équipes encore en lice, il n'y a que des vainqueurs de la compétition. Un match au sommet entre le Zamalek et l'Espérance de Tunis se déroulera au stade international du Caire pour lancer les hostilités. Ce choc en appellera d'autres. Dans la soirée, le bouillant stade Mohamed V de Casablanca va voir le Raja accueillir le TP Mazembe. 24 heures plus tard, c'est le Wydad Casablanca qui s'y produira contre l'Etoile du Sahel. Samedi, le dernier quart de finale se jouera entre Al Ahly et les Mamelodi Sundonws.Mais attention, leur nombre élevé n'est pas forcément un gage de victoire finale. Car durant la phase de poules, les seules équipes qui sont restées invaincues sont localisées à Lubumbashi et Pretoria.L'Espérance de Tunis est à la quête d'un inédit triplé en Ligue des Champions de la CAF. Pour poursuivre ce rêve, les Sang et Or vont devoir prendre le meilleur sur une équipe qui reste sur deux titres continentaux : le Zamalek. Les Egyptiens ont gagné la Coupe de la Confédération 2019 et surtout la Supercoupe d'Afrique 2020.Sans Anice Badri, le club tunisien a plus de mal mais peut toujours espérer briller dans la compétition reine. A elle seule, cette affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions va rassembler le gratin du football africain.Meilleure attaque de la compétition, le TP Mazembe va devoir faire l'étalage de sa puissance de frappe face au Raja Casablanca. La formation marocaine, toujours engagée dans le championnat arabe des clubs champions, a eu certains cadres incertains jusqu'au dernier moment. Pas au mieux en championnat, les Rajaoui ont eu besoin de négocier un calendrier très dense depuis plusieurs semaines. Et malgré la répétition des matchs, le secteur offensif manque encore de réussite. Depuis le début de la Ligue des Champions, le meilleur buteur de l'équipe basée à Casablanca est un défenseur : Badr Banoun (2 buts). Le joueur de 26 ans est un des meilleurs défenseurs du continent africain. Et son talent ne sera pas de trop pour stopper Jackson Muleka.Une véritable opposition de style entre deux formations qui ont l'habitude de performer à domicile. La ferveur du Stade Mohamed V pousse souvent le Raja aux exploits les plus incroyables alors que les Corbeaux n'ont plus perdu à domicile en Ligue des Champions depuis le 18 octobre 2009 soit 49 matchs.Al Ahly est le club le plus titré de l'histoire africaine. Mais la formation egyptienne n'a plus été sacrée depuis 2013. Une éternité. Cette campagne 2019-2020 n'est pas non plus rassurante. Les Caïrotes ont été les derniers à valider leur qualification pour la phase finale. Et ce n'est qu'à la faveur d'un nul ramené du Soudan dans un match contre Al Hilal (1-1) que les Diables Rouges ont pu sortir des poules. Une qualification qui offre une revanche aux Egyptiens. Comme l'an passé, c'est contre le Mamelodi Sundowns qu'Al Ahly va tenter d'arracher une qualification pour le dernier carré de la C1. Un mauvais souvenir. L'an passé, les hommes de Pitso Mosimane avaient gagné 5-0 à Pretoria et avait fait la différence dès le match aller. CUne preuve de plus que les partenaires de Ramadan Sobhi ont besoin d'une victoire pour retrouver leur standing.C'est un match vraiment spécial qui attend Juan Carlos Garrido. Nommé entraîneur par le Wydad Casablanca en début de semaine, l'Espagnol va débuter son mandat à la tête du club marocain avec un quart de finale de Ligue des Champions. Et pas n'importe quel quart de finale. L'ancien coach de Bruges ou du Betis Séville va retrouver une de ses anciennes formations : l'ES Sahel. Il y a moins d'un mois, le cinquantenaire était à la tête du club tunisien.Le natif de Valence a succédé à un Sébastien Desabre pénalisé par de mauvais résultat durant son mois en charge du leader du Botola Pro. Pour son premier grand test, Juan Carlos Garrido va devoir mener une formation qu'il connait moins bien que son adversaire à la victoire. Pour y arriver, il pourra essayer de compter sur le sentiment d'injustice qui règne encore à Casablanca après la finale perdue l'an passée. Le Wydad sera revanchard à tous les niveaux sur la scène continentale durant le printemps.