Le trophée du joueur africain de l'année sera remis mardi soir par la Confédération africaine de football. L'Algérien Riyad Mahrez (Manchester City), l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et son coéquipier, le Sénégalais Sadio Mané, sont en course pour ce Ballon d'Or africain, mais pour El Hadji Diouf, qui sera présent à la cérémonie à Hurghada (Egypte), l'issue ne fait pas l'ombre d'un doute. « Je suis convaincu à 1000% du sacre de Sadio [Mané] », a déclaré l’ancien capitaine des Lions du Sénégal dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

El Hadji Diouf : « Très fier de ce que Sadio a fait »

« Je suis très fier de ce qu’il a fait et si ça ne tenait qu’à moi, un Sénégalais remporterait le titre. Notre cher pays, le Sénégal, vaut tous les sacrifices et mérite de briller partout. Et chacun doit essayer de le faire briller dans les domaines où il est », a ajouté l’ancien attaquant, aujourd’hui conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football. Outre Mané, le sélectionneur national Aliou Cissé a été nommé pour le trophée du meilleur entraîneur africain, et les Lions de la Teranga l'ont été pour celui de la meilleure sélection de l'année.