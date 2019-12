Afrique : Mahrez et Diaby parmi les nommés pour le prix du but de l'année

La Confédération africaine de football a dévoilé l'identité des. On compte deux champions d'Afrique algériens parmi eux, avec Riyad Mahrez, retenu pour son coup franc direct dans le temps additionnel de la demi-finale de la CAN face au Nigeria, et Youcef Belaïli, pour sa réalisation contre la Guinée (3-0) en 8emes de finale de la même épreuve. Les autres nommés sont la Sud-africaine Amanda Mthandi face au Zimbabwe (tournoi de la COSAFA), le Malien Abdoulaye Diaby face à la Mauritanie (CAN 2019), le Malien Amadou Haidara face à l'Angola (CAN 2019) et le Congolais Idris Mbombo (Al-Hilal) face à Nkana FC (Coupe de la Confédération). Le trophée sera remis le 7 janvier à Hurghada, dans le cadre des CAF Awards et après un vote en ligne sur le site de l'instance.