Afrique :c'est reparti pour la Ligue des Champions

La saison 2020-2021 de la Ligue des Champions africaine débute ce week-end avec les matches aller du premier tour préliminaire qui se déroulent à travers le continent. Ce sont les Mauritaniens du FC Nouadhibou qui lanceront les hostilités avec la réception des Ghanéens de l'Asante Kotoko. Un premier test pour le sélectionneur des Comores Amir Abdou, nommé la semaine dernière entraîneur des champions de Mauritanie. Pour rappel, les clubs les mieux classés à l'indice CAF sont exemptés de ce premier tour préliminaire :

Al-Ahly (Egypte), AS Vita Club (RD Congo), Club Desportivo Primeiro de Agosto (Angola), Espérance (Tunisie), Horoya AC (Guinée), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja Club Athletic (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Wydad Athletic Club (Maroc), Zamalek (Egypte). Retrouvez le programme complet des rencontres.

Vendredi 27 novembre 2020 :

15:00 Nouadhibou / Nouadhibou (Mauritanie) - Asante Kotoko (Ghana)

Samedi 28 novembre 2020 :

13:00 Kigali / APR (Rwanda) - Gor Mahia (Kenya)



13:00 Ndola / Forest Rangers (Zambie) - AS Bouenguidi Sports (Gabon)



13:00 Manzini / Young Buffaloes (Eswatini) - Le Messager de Ngozi (Burundi)



13:30 Maputo / CD Costa do Sol (Mozambique) - Platine (Zimbabwe)



13:30 Lobatse / Jwaneng Galaxy (Botswana) - US de Zilimadjou (Comores)



16:00 Kampala / Vipers SC (Ouganda) - Al Hilal (Soudan)



16:00 Porto Novo / Buffles (Bénin) - MC Alger (Algérie)



16:00 Zanzibar City / Mlandege (Zanzibar) - CS Sfaxien (Tunisie)



18:00 Le Caire / Ahli Benghazi (Libye) - Mekelle 70 Enderta (Ethiopie)

Dimanche 29 novembre 2020 :

14:00 Maseru / Bantu (Lesotho) - Nkana (Zambie)



14:00 Limbe / PWD de Bamenda (Cameroun) - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)



14:30 Owando / AS Otoho (Congo) - El Merreikh (Soudan)



14:30 Conakry / AAGBS (Guinée) - Stade Malien (Mali)



14:30 Ebebiyn / Akonangui (Guinée équatoriale) - Atletico Petroleos de Luanda (Angola)



15:00 Jos City / Plateau United (Nigeria) - Simba SC (Tanzanie)



15:00 N’Djamena / Gazelle (Tchad) - GR SIAF (Djibouti)



16:00 Abidjan / Racing Club d’Abidjan (Côte d’Ivoire) - ASKO de Kara (Togo)



16:00 Niamey / AS SONIDEP (Niger) - Mogadiscio (Sénégal)



16:00 Ouagadougou / Rahimo (Burkina Faso) - Enyimba (Nigeria)



16:00 Alger / CR Belouizdad (Algérie) - El Nasr (Libye)



16:30 Bakau / Gambia Armed Forces (Gambie) - Teungueth FC (Sénégal)

Horaires donnés en heures GMT.