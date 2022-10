Le leader Bordeaux, longtemps malmené, a ramené de Bastia le point du match nul (1-1) qui lui permet d'occuper seul la tête du classement de Ligue 2 au terme d'un match âpre lundi en clôture de la 12e journée. Grâce à ce match nul, les Girondins de Bordeaux occupent seuls la tête de la Ligue 2 (24 points) devant un trio composé du Havre, de Sochaux et d'Amiens qui suivent à un point, tandis que Bastia monte d'un rang (9e, 17 pts). Lundi soir sur la pelouse du stade Armand-Césari, tout s'est joué dans les dix dernières minutes sur deux coups de pieds arrêtés: Ignatenko a ouvert le score pour les Girondins à la 83e minute avant l'égalisation bastiaise sur un coup franc exécuté en force par Van den Kerkhof dans le temps additionnel (90+4).

Au final, et même s'il a ouvert le score, le leader s'en sort bien car il a souffert dès l'entame du match, le Sporting exerçant une pression intense sur le but de Poussin, sans toutefois trouver la faille. Dans ce temps fort des insulaires, Van den Kerkhof a été tout près d'ouvrir la marque sur un centre tir rasant qui a surpris la défense bordelaise, heureuse de voir le ballon mourir au pied du poteau (29e). Passé l'orage, l'équipe de David Guion, malgré l'activité de Davitashvilli, n'a jamais été en mesure de poser son jeu, se montrant incapable de trouver son attaquant vedette Josh Maja. Le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 (7 buts), peu servi et peu trouvé, a dû céder sa place à un quart d'heure de la fin.

Alors que l'on s'acheminait vers un score vierge, tout s'est emballé dans le dernier quart d'heure. L'Ukrainien Ignatenko, trouvé sur corner, a profité de la sortie manquée de Placide pour placer une tête décroisée imparable (83e). Mais en toute fin de match, les Bastiais sont revenus à hauteur sur un coup franc plein axe, légèrement dévié, exécuté en force par Van Kerkhof. Bordeaux recevra Annecy (13e) samedi (19h00) tandis que Bastia ira défier Guingamp, qui ne le devance que d'une place et d'un point au classement.