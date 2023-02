Dans la grisaille et la chaleur du Chaudront de Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne s'est fait peur face à Annecy, mais a obtenu l'essentiel : la victoire (3-2). Dans un match de folie comme en propose souvent la Ligue 2, l'ASSE laisse ainsi la dernière place du championnat à Niort, pourtant victorieux vendredi soir. Dans un match intense et incertain, les Stéphanois de Laurent Batlles ont réussi à se sortir du piège du FCA.

Cafaro donne la victoire à Saint-Etienne à la 83e minute

Les Verts avaient pourtant concédé l'ouverture du score par un de leurs anciens, Vincent Pajot, auteur d'une superbe volée dans la lucarne de Gautier Larsonneur (17e), de quoi plomber encore plus leur confiance, eux qui n'ont jamais gagné cette saison après avoir été menés... Mais avec plusieurs recrues sur la pelouse, l'ASSE recollait dans la minute, par l'intermédiaire de Ibrahima Wadji. Dominateur, Sainté, avec deux buts refusés en première période, prenait les commandes au retour des vestiaires ! L'inévitable Jean-Philippe Krasso frappait à la 49e, et tout le peuple de Geoffroy-Guichard se dit alors que le vent tournait dans le bon sens, pour une fois.

C'était sans compter sur une nouvelle égalité, avec un but d'Alexy Bosetti peu après l'heure de jeu... Avant que Mathieu Cafaro ne libère toute une équipe et un stade, à la 83e, d'un but sublime. Le genre de réalisation qui compteront dans une saison, et qui redonne de l'air et de l'espoir à un club décidément pas comme les autres, qu'il gagne ou qu'il perde. Grâce à cette victoire acquise aux forceps, Saint-Etienne est 18e, à deux points de Nîmes, 16e et premier non-relégable. Annecy est 11e.