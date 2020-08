Troyes a donc fini par avoir le dernier mot. Ce lundi soir, en clôture de la 1ere journée de Ligue 2, les Troyens ont disposé du Havre (2-0), grâce à un doublé de Levi Lumeka (78eme, 90eme+1). Dès ce début de saison 2020-21, le calendrier de Ligue 2 mettait ainsi aux prises deux formations aux grandes ambitions. L'an passé, Troyes avait terminé quatrième du classement de deuxième division et Le Havre, sixième. Même sans but, la première période s'est avérée agréable entre deux formations qui ont décidé, d'entrée, de jouer et de faire le spectacle, devant un nombre limité de spectateurs, au stade de l'Aube. Les premiers faits de match n'ont ainsi pas été des buts, mais les cartons sortis par l'arbitre de la rencontre, à savoir Antony Gautier, à l'encontre du Havre. D'abord un carton rouge direct adressé au défenseur turc Ertugrul Ersoy, pour une énorme faute par derrière sur Yoann Touzghar, qui a toutefois pu reprendre sa place sur le terrain (53eme).

⏱ 90’ : Fin du match au Stade de l’Aube ! Les Troyens l’emportent 2-0 pour leur entrée en lice en @Ligue2BKT 20/21 face au @HAC_Foot réduit à 9. 2 buts signés @Levilumeka_.

+3pts 💪🔵⚪️#ESTACHAC 2-0 pic.twitter.com/cVCVgJLY28

— ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 24, 2020





Lumeka, bourreau des Havrais



Seulement huit petites minutes plus tard, c'est cette fois le capitaine havrais, à savoir le milieu de terrain français Jean-Pascal Fontaine, qui a été expulsé après avoir reçu un second carton jaune (61eme). Le joueur avait ainsi déjà été averti une première fois en tout début de rencontre (3eme). Réduits donc à neuf à une bonne trentaine de minutes de la fin du temps réglementaire, les hommes de Paul Le Guen ont tenu le plus longtemps possible avant donc de craquer. Leur bourreau du jour se nomme Levi Lumeka. L'Anglais, entré en cours de jeu, à la 58eme minute de jeu, à la place du défenseur marocain Oualid El Hajjam, est l'une des recrues estivales du club entraîné par Laurent Batlles. Le joueur a donc délivré les siens grâce à un doublé, sur un service de l'attaquant tunisien Yoann Touzghar (78eme), puis après une remise de l'attaquant congolais Dylan Saint-Louis (90eme+1). Grâce à ce premier succès, Troyes, avant un déplacement sur la pelouse de Sochaux (samedi, 19h00), s'installe évidemment dans le wagon de tête au classement, tandis que Le Havre, qui enchaînera avec la réception d'Amiens (samedi, 19h00), occupe donc l'une des dernières positions.