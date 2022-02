Le constat est cruel pour la formation de Paul Le Guen: un cinquième match d'affilée sans victoire (3 nuls, 2 défaites), et un sixième consécutif sans succès dans son Stade Océane. Le HAC reste ainsi accroché à la sixième place, à égalité de points avec Niort (7e), mais à quatre longueurs d'Auxerre, cinquième et virtuel dernier qualifié pour les barrages d'accession. De son côté, Bastia gagne deux places, de la 17e à la 15e, avec quatre points d'avance sur Dunkerque, 18e en position de barragiste pour la relégation. Surtout, l'équipe de Régis Brouard revient à quatre longueurs de Pau (9e) et Nîmes (8e).

Tout avait pourtant bien commencé pour les Havrais qui menaient 2-0 après dix-sept minutes de jeu grâce à deux penalties transformés par Himad Abdelli (9e) et par le jeune (18 ans) Matthis Abline (17e). Mais les Corses, très combatifs, ont renversé le match en marquant quatre fois par le capitaine Christophe Vincent, d'une frappe limpide depuis l'extérieur de la surface (24e), par deux têtes victorieuses de Kevin Schur (30e) et Frank Magri (56e) et enfin un frappe sous la barre d'Anthony Robic dans le temps additionnel (90+5).