Ligue 2 BKT

Saint-Etienne, qui restait sur trois défaites et un nul, s'est relancé en allant s'imposer (0-1) sur la pelouse d'Amiens, qui a manqué l'occasion de prendre la tête, samedi en ouverture de la 13e journée de Ligue 2. Dans un Stade de la Licorne quasiment plein, les Verts l'ont emporté pour la première fois de la saison à l'extérieur grâce à un pénalty d'Ibrahima Wadji (50e) et ont ainsi donné une grande bouffée d'oxygène à leur entraîneur Laurent Batlles. L'ASSE, qui a réalisé son troisième +clean sheet+ de la saison, possède toutefois la plus mauvaise défense du championnat et reste engluée dans la zone de relégation (18e) avec seulement onze unités au compteur.

L'ASC, pourtant dominatrice et qui s'est créée plusieurs occasions franches, a en revanche concédé sa deuxième défaite de suite face à un mal classé après son revers à Nîmes (2-0) le week-end dernier. Les Picards restent quatrièmes avec 23 points et pourraient se faire doubler par Valenciennes (5e, 22 pts), qui reçoit Grenoble (6e, 19 pts) dans le choc du haut de tableau. L'attaquant amiénois Tolu Arokodare a eu deux situations pour ouvrir le score en première période, mais il a d'abord buté sur Matthieu Dreyer (32e), avant de voir sa reprise de la tête frôler la lucarne (40e).

Au retour des vestiaires, Saint-Etienne a pris les devants contre le cours du jeu grâce à un pénalty consécutif à une faute de Formose Mendy sur Lenny Pintor et transformé sans trembler par Wadji, qui a pris Régis Gurtner à contre-pied (0-1, 50e). Les Foréziens ont ensuite géré leur avantage, pliant sans rompre face aux offensives picardes, et Dylan Chambost s'est même permis de luxe de manquer une énorme occasion, en envoyant son tir au-dessus alors qu'il était seul à six mètres du but ! Mais heureusement pour les Verts, ce raté aura été sans conséquence.