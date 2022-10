Ligue 2 BKT

Bordeaux a conforté sa première place de la Ligue 2 en disposant de Metz sur le score de 2-0 en ouverture de la 11e journée. Les Girondins enchaînent une cinquième victoires en six matchs tandis que Metz, qui restait sur deux succès consécutifs, subit un coup d'arrêt. Les Bordelais, qui fêtaient les 141 ans de leur club, se sont lancés à l'attaque dès l'entame du match sans se montrer très dangereux. Alexandre Oukidja, le portier messin, s'est montré tout de même vigilant comme sur cette double occasion bordelaise (26e) alors que ses partenaires peinaient à sortir de leur camp. Sur la dernière action de la première mi-temps, Bordeaux a obtenu un penalty transformé par Josh Maja (45e+2). Un penalty accordé pour un "léger contact", de l'aveu même du Bordelais Vital Nsimba, déséquilibré dans la surface messine, au micro de beIN SPORTS.

La deuxième mi-temps est restée pauvre en occasions. Les Messins ont manqué de revenir sur une reprise acrobatique non-cadrée de Lamine Gueye (72e). Gaëtan Poussin s'est montré vigilant sur une belle sortie (83e) et Jallow a manqué le cadre sur une frappe à l'extérieur de la surface (86e). Dans le temps additionnel, Fransergio a entériné la victoire bordelaise sur une offrande de Badji (90e+2). Avec ce succès, leur septième de la saison, les Girondins comptent actuellement 23 points en tête de la Ligue 2, avec trois points d'avance sur Amiens, qui reçoit Dijon dans la soirée (19h00) et quatre sur Sochaux, qui accueillera Saint-Etienne lundi soir, et Le Havre, qui affronte Bastia à domicile (19h00). Le FC Metz reste provisoirement à la 9e place avec 14 points.